Saltou para a ribalta por fazer sexo na Aldeia Olímpica: «Fui assediada e recebi pornografia»

De Ingrid Oliveira escreveu-se de tudo um pouco. Que participou em orgias, em maratonas de sexo selvagem, coloaram-lhe rótulos, fizeram-se piadas. A brasileira que durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro teve uma relação sexual com um atleta da canoagem na aldeia Olímpica viveu um verdadeiro inferno, conforme conta esta segunda-feira ao site UOL."Criaram uma história e repostaram, repostaram e repostaram... Colocaram rótulos, espalharam mentiras, escreveram histórias que não vivi. Tudo porque eu sou uma mulher que faz sexo. Chegou a vez de contar quem eu sou e o que vivi", relata a atleta, que participou nos Jogos nos saltos para a água."A única verdade é que eu levei o Pedro (Pepe Gonçalves, atleta da canoagem slalom) para o meu quarto. Mas não foi na véspera da minha competição, nem da competição dele. Ele não passou a noite comigo. Eu não expulsei ninguém do quarto. Eu não fui expulsa da Olimpíada. Colocaram as coisas de uma forma que pareço uma desmiolada", conta ao UOL. "Fui 'detonada' pelo mundo inteiro. Fui assediada. Recebi pornografia. Recebi propostas para fazer 'programa' - sexual, não de televisão. Perdi trabalhos. Fui atacada por jornais do mundo inteiro. Na Wikipedia fui definida como a 'A menina que fez salto com vara'."Ingrid explica que as relações sexuais na Aldeia Olímpica são normais. "Vocês deviam ter visto o número de preservativos que eles distribuíram. Havia no refeitório, por todo o lado. Era para quê? Para fazer balões e fazê-los voar? O Bolt levou uma rapariga sem credencial para o quarto. Muita gente fez Tinder para ficar 'se pegando'. Acreditem, lá isso era uma coisa normal. A diferença é que outros casos não chegaram à imprensa. E não havia acontecido com uma atleta mulher para que pudessem apontar o dedo."A atleta recorda que conheceu o Pedro nos Jogos Pan-Americanos. "Ele é um 'cara' bonito e não fui só eu quem achou. A gente 'ficou' uma vez, duas vezes... Antes da cerimónia de abertura, disse à minha parceira e colega de quarto que iria levá-lo para lá. Ela deixou. E não era uma coisa que só eu fazia. Ela, e muitos outros, também já fizeram isso em várias competições."O problema é que, contrariamente a todos esses casos, a imprensa agora soube. "Em poucas horas foi noticiado em todo o Mundo. Alemanha, França, Portugal, Chile, Estados Unidos, Austrália... O meu Instagram passou de 90 mil para 250 mil seguidores, com muita gente a chamar-me nomes e eu a apagar os comentários um a um", acrescentou Ingrid, que conta ter chorado muito à conta desta situação. "Tinha vergonha de andar na Aldeia Olímpica, foram dias horríveis.""A imprensa fez um estardalhaço. A história foi totalmente distorcida. Eu queria contar a minha verdade, mas a minha treinadora dizia 'não é o momento, isso vai ser esquecido'. Não foi esquecido. Eu entrava no Instagram do Pedro e não havia ofensas, antes pelo contrário, davam-lhe os parabéns. As pessoas que tratam o homem como 'o garanhão' são as mesmas que apelidam a mulher de vadia. Era ridículo."A atleta recebeu mensagens muito fensivas. "Escreveram coisas nojentas que não quero repetir. Sem contar com a quantidade de nudes que me mandavam diretamente. Eu abria a minha galeria e tinha um monte de nudes. Houve até um que perguntou: 'Quanto você cobra para fazer sexo comigo?' Que ódio!"Ingrid acabou por ser uma das atletas mais faladas no mundo inteiro, mas não foi pelas medalhas que ganhou. "Eu tenho mais seguidores que o Jack Laugher, que ganhou ouro nos Jogos Olímpicos. Sabe por quê? Porque eu simplesmente 'transei'. Eles fizeram o meu rabo valer mais que uma medalha olímpica."