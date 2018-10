Secretário de Estado considera perda de acreditação do LAD um processo "nebuloso"

O secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, considerou esta sexta-feira pouco transparente o processo que levou a Agência Mundial Antidopagem (AMA) a revogar a acreditação do Laboratório de Lisboa (LAD), considerando a decisão "estratégica"."Discordamos em absoluto de todo o processo por entendermos que é nebuloso e nada transparente. Não sei até que ponto é que há aqui uma estratégia, ainda que não seja clara e nítida, em reduzir o número de laboratórios. Basta ver o que tem acontecido noutros laboratórios por todo o mundo", notou João Paulo Rebelo, que, em declarações à agência Lusa, reiterou que o Governo continua a avaliar a possibilidade, para a qual está "muito inclinado", de recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, em Lausana, na Suíça."O LAD foi alvo de desinvestimento ao longo de anos sucessivos, o que veio a determinar a suspensão da atividade do laboratório. Todas as questões na altura levantadas pela AMA foram resolvidas e a comissão independente de especialistas nomeada declarou que o LAD devia reentrar em rotina, o que vimos com agrado e entusiasmo, embora sem embandeirar em arco", explicou o secretário de Estado, adiantando que foi o próprio Governo, perante a demora de uma comunicação, a questionar a AMA sobre estes resultados e as suas consequências."Foi nessa altura que começaram a levantar uma bateria nova de questões que nada tinham a ver com as razões que tinham levado à suspensão do laboratório. Demos resposta a essas questões de forma diligente e foi com espanto total que a AMA nos comunicou que iria nomear uma nova comissão de peritos independentes. É um processo que não entendemos e nem sabemos quais são as suas razões", disse o governante, que ainda assim acredita que este desfecho "é reversível" e em nada compromete a estratégia de combate ao doping que tem sido implementada.Sobre Augusto Baganha, ex-presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que criticou a estratégia do Governo na gestão desta matéria, o secretário de Estado da Juventude e Desporto vincou que se trata de "alguém que está insatisfeito com a sua situação", lembrando que foi nos últimos seis anos, em que Augusto Baganha foi presidente do IPDJ, "que menos investimento houve no LAD".A revogação das credenciais por parte da AMA impede o LAD de proceder à análise das amostras por parte de federações ou organizações desportivas que tenham assinado o código mundial antidopagem.Em comunicado divulgado na quinta-feira, a AMA revelou estar insatisfeita com os resultados de uma inspeção realizada para "assegurar a completa fiabilidade e precisão das análises antidoping e na divulgação dos resultados".O LAD foi suspenso em 15 de abril de 2016 por um período de seis meses, tendo essa suspensão sido mais tarde ampliada para um ano.