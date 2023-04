Secretário de Estado do Desporto elogia protocolo para atletas olímpicos e apoio escolar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, elogiou esta terça-feira a criação de um protocolo entre a Associação dos Atletas Olímpicos Portugueses (AAOP) e as unidades de apoio ao rendimento escolar (UAARE).

"Estamos perante um projeto inovador que irá fazer escola em Portugal e no mundo", definiu o governante na sua intervenção, que antecedeu o momento de assinatura oficial do protocolo que envolve as UAARE e a AAOP, numa cerimónia que decorreu na sede desta última, em Bicesse, Cascais.

João Paulo Correia assinalou o seu apoio total à ligação protocolar entre o olimpismo e a estrutura de apoio aos atletas de alta competição em idade escolar, que considera natural em função do sucesso que as UAARE estão a ter no país, abrangendo um milhar de atletas. "Muitos destes jovens que estão nos pódios internacionais em muitas modalidades não o estariam porque os pais se teriam visto obrigados a fazer uma opção sobre a sua carreira, e bem", constatou o responsável político.

Para reforçar a sustentabilidade desta ideia, João Paulo Correia recordou a relevância das medidas governativas mais recentemente implementadas para o apoio escolar para atletas de alto rendimento. "Todas as medidas que a Segurança Social e o Instituto do Emprego (IEFP) têm ao serviço dos jovens à procura do primeiro emprego são disponibilizadas aos atletas de alto rendimento após o termo das suas carreiras", recordou.

O objetivo, acrescenta o responsável pela tutela do Desporto em Portugal, está em possibilitar aos atletas de alto rendimento serem "equiparados aos jovens à procura do primeiro emprego" quando passam a integrar o mercado de trabalho.