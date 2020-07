Segurança e entusiasmo para o arranque do Circuito Nacional de Bodyboard

O Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola (CNBBCA) vai arrancar nos dias 22 e 23 de agosto com a primeira etapa a realizar-se na Praia de Santa Cruz. Inicialmente agendado para março, na Póvoa de Varzim, o início do circuito teve de ser adiado devido à pandemia do novo coronavírus mas após um grande esforço logístico e um plano de higiene e segurança desenvolvido por organização, patrocinadores, Federação Portuguesa de Surf (FPS) e clubes envolvidos, o circuito vai mesmo realizar-se e com 4 etapas que garantem uma das edições mais espetaculares de sempre.





Depois de Santa Cruz, em setembro o circuito irá prosseguir em Peniche e para outubro estão agendadas as duas últimas provas, na Nazaré e na Póvoa de Varxim. Um roteiro que tira proveito de todo o potencial das ondas nacionais e que traz grande satisfação aos protagonistas da modalidade, começando pelo campeão nacional Daniel Fonseca, que salienta "o feito" de erguer uma prova tão ambiciosa no atual contexto nacional e internacional: "Basta olhar para o mundo da competição, desportos de ondas e outros, e ver tudo parado para perceber que organizar um Nacional de Bodyboard neste panorama é um grande feito."O campeão nacional acrescenta também que é com grande alegria que encontra uma razão para treinar. "Surfar faz parte da minha vida, mas treinar é outro estado de espírito e requer outra motivação que é muito difícil ter sem competições. Quanto ao objetivo para este ano, é o de sempre, ser campeão", justifica Daniel Fonseca.Também a campeã nacional Joana Schenker partilha o entusiasmo de Daniel Fonseca e revela mesmo algum alívio tendo em conta que, devido ao contexto mundial, este pode mesmo ser o único circuito em que poderá participar. "Fico muito contente por saber que vamos competir. Nós, atletas, precisamos disto para sentir que estamos a voltar a normalidade", assume a campeã mundial de 2017, manifestando-se, acima de tudo, orgulhosa pelo "sinal importante" que o bodyboard português envia para fora simplesmente pelo facto de conseguir levantar um circuito do chão nesta altura."É um sinal importante que conseguimos, enquanto modalidade e comunidade, ultrapassar adversidades e adaptarmo-nos a esta realidade impensável há apenas uns meses", diz a bodyboarder de Sagres, acrescentando: "Vai tornar-se um verdadeiro acontecimento internacional e é um exemplo de otimismo para toda a gente, até extra-desportivamente."A demonstrar que o circuito está a ser extremamente mobilizador, destaque para a participação das duas maiores referências do bodyboard nacional dos últimos 15 anos, Hugo Pinheiro e Manuel Centeno, que em conjunto contam 14 títulos nacionais.Hugo, que o ano passado praticamente esteve afastado da competição, apela a uma forte presença de público já em Santa Cruz. "Fico muito feliz por ver anunciado o Nacional, ainda para mais com novos apoios e energia renovada, principalmente num ano super difícil para todos e terei todo o gosto em participar. Pode ser um ano de viragem e é fantástico conseguirmos fazer isto num ano que vai ficar marcado para sempre. Vamos estar numa praia de que gosto muito e que, sobretudo nesta altura do ano, é das melhores do país."Já Manuel Centeno confessa ter saudades da competição. "A minha atitude nos campeonatos mudou, já não vou ‘contra tudo e contra todos’, de forma tão agressiva e até pouco saudável, vou competir contra mim. É um momento importante e confesso que, passados uns meses em casa, estou com saudades do som da buzina. Desperta sempre qualquer coisa...", justifica.Também para a FPS o lançamento do circuito é de grande importância dada a crise no panorama desportivo nacional e internacional. "Assisto com grande entusiasmo ao advento de mais um Circuito Nacional de Bodyboard reforçado e musculado, com a aposta de um patrocinador que, como nós, acredita no sucesso desta aposta ambiciosa", refere o presidente, João Aranha.A parceria com o 'naming sponsor' Crédito Agrícola é outra das novidades deste ano e uma colaboração que Isabel Matos, diretora do gabinete de comunicação e relações institucionais daquela instituição bancária, considera "natural". "É uma iniciativa que surgiu como natural para o Crédito Agrícola, pois há muitos anos que apoiamos esta modalidade que conjuga a atividade desportiva com as preocupações ambientais. A política de sustentabilidade que colocamos em prática nos apoios que concedemos, vai ao encontro de uma população jovem e ativa como são os praticantes de bodyboard e com esta iniciativa reforçamos os nossos valores e mostramos o quão próximos estamos dos jovens", sustenta a responsável.: 22 e 23 de agosto - Santa Cruz (FPS /SeaLand)setembro - data a confirmar - Peniche (FPS/PPSC)3 e 4 de outubro - Nazaré (FPS/CDAN)24 e 25 de outubro - Póvoa de Varzim (FPS /CNP)