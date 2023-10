Sporting goleia campeão nacional CAC no arranque da Liga de Goalball

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting goleou este sábado o campeão nacional Clube Atlético e Cultural (CAC), por 20-10 (a diferença de 10 golos é o máximo permitido no Goalball), no arranque da Liga Portugal OZ Energia, em Leiria.

João Mota foi grande destaque do encontro ao apontar 9 golos com a camisola dos leões.

A próxima jornada será disputada no dia 25 de novembro no Pavilhão Municipal da Quinta do Conte.

Resultados da jornada:

Sporting B-Castêlo da Maia, 6-11

Clube Atlético e Cultural-Sporting, 10-20

FC Porto-Associação Jorge Pina, 10-0

Castêlo da Maia GC B-ACAPO Lisboa, 3-13

Clube Atlético e Cultural-Castêlo da Maia GC, 12-9