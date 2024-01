Sporting tem receção de risco elevado

O hóquei em patins está hoje de regresso, com a realização na íntegra da 13ª jornada, com destaque para a receção do líder Oliveirense (em igualdade com o Sporting) ao Sp. Tomar, num duelo que poderá ver em direto através do site de Record, às 21h00.

Horas antes, o leão tem duelo complicado, ao defrontar o OC Barcelos (5º), agora do selecionador nacional Paulo Freitas, no João Rocha. "É o último jogo da primeira volta e vamos defrontar um rival muito difícil, que vem de uma vitória frente ao FC Porto e um empate com o Benfica", avisou o técnico leonino Alejandro Domínguez.