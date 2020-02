Surfista português Alexandre Botelho retirado inconsciente do mar na Nazaré

O surfista português Alexandre Botelho foi retirado inconsciente do mar na Nazaré, esta terça-feira à tarde, avança o 'Correio da Manhã'. Está a ser assistido na praia.



Na praia do Norte está a decorrer a segunda etapa do Circuito Mundial de Ondas Gigantes.



Record apurou entretanto que o surfista foi transportado para o hospital consciente, depois de ser reanimado na praia.