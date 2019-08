Swimrun ganha dimensão em Portugal

Numa altura em que o IronMan, triatlo ou duatlos estão cada vez mais em voga entre os atletas amadores nacionais, surge no nosso país também uma nova modalidade na mesma linha, o Swimrun, que à imagem das modalidades acima também tem ganho muitos praticantes. Trata-se de uma ideia que surgiu em Estocolmo, em 2002, pela mão dos irmãos Mats e Jesper Andersson, Anders Malm e Janne Lindberg, e que não tem parado de crescer.Na prática, a lógica é a mesma do duatlo (juntar duas modalidades na mesma atividade), sendo que neste caso a natação é combinada com a corrida, ao passo que no duatlo se junta a natação ao ciclismo. Ainda assim, é nas especificidades que o Swimrun se distingue das outras modalidades, já que aqui, ao contrário do triatlo ou duatlo, as duas disciplinas não sãoexecutadas apenas uma vez, mas sim várias vezes de forma consecutiva.Por outro lado, e ao contrário do triatlo ou duatlo, aqui os atletas têm de levar consigo todo o equipamento que necessitam para a prova e muitos até optam por manter o seu fato de neoprene e sapatilhas durante toda a corrida, a fim de economizar tempo.No nosso país há vários anos, o Swimrun Portugal conta este ano com quatro provas, duas delas já realizadas (no Zêzere e Alqueva). O calendário completa-se com mais duas provas, primeiro na Arrábida, a 7 de setembro, e depois na Madeira, a 10 de novembro.Consulte todas as informações no site oficial