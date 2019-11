Taekwondo: Benfica renova com Rui Bragança

O Benfica anunciou esta terça-feira a renovação de contrato por dois anos com o atleta olímpico de taekwondo Rui Bragança, que manifestou a ambição de alcançar um bom desempenho nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

"É muito importante, é o renovar de confiança. Estamos a menos de um ano dos Jogos Olímpicos e só podia pedir isto", afirmou Bragança, em declarações à BTV, poucos meses depois de ter arrecadado a medalha de bronze nos Mundiais de taekwondo, em Inglaterra.

O atleta olímpico, que chegou ao Benfica em 2016, logo após nos Jogos do Rio'2016, aponta agora à próxima edição da competição, na qual espera "fazer melhor" do que no Brasil.

"Um diploma olímpico já seria algo muito bom, mas uma medalha seria algo incrível. É para isso que quero estar lá e é para isso que vou lutar", assinalou Rui Bragança, que compete na categoria -58 kg.