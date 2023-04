Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Taekwondo junta-se às federações que vão readmitir atletas russos e bielorrussos Medida entrará em vigor no campeonato mundial a ser realizado em Baku, no Azerbaijão, no final de maio





• Foto: Reuters