«Tenho medo»: ex-piloto que rejeitou vacina contra a covid-19 está em estado grave

Jorge Lis, ex-piloto espanhol, está internado em estado de "extrema gravidade" depois de ter rejeitado ser vacinado contra a covid-19. O valenciano, que se encontra entubado há duas semanas, tentou convencer a sua família a não ser inoculada, dias antes de dar entrada nas urgências com uma pneumonia bilateral. A irmã de Lis, Elena, revelou uma mensagem enviada pelo ex-piloto já depois de ser hospitalizado, onde este referiu "ter medo", frisando que aprendeu uma das "maiores lições" da sua vida.





"Tenho medo, Elena. De já não conseguirmos parar isto. Esta semana foi uma das maiores lições da minha vida. Passar muito tempo no Twitter, etc, fez-me radicalizar a um nível extremo. Oxalá tivesse sido vacinado", confessou Lis à irmã, que publicou a mensagem no jornal 'Levante-EMV', com o objetivo de consciencializar as pessoas acerca dos riscos da recusa em receber a vacina.Segundo o jornal 'Marca', Lis encontra-se atualmente ligado a uma máquina de oxigenação extracorporal, de forma a prevenir novas infeções nos pulmões.