Tiago Reis vence na abertura do Nacional de todo-o-terreno

O detentor do título nacional de todo-o-terreno, Tiago Reis (Mitsubishi Racing Lancer), venceu este domingo a prova de abertura do campeonato de 2020, a Baja TT Vindimas do Alentejo, disputada em Beja.

Depois de já ter sido o mais rápido no sábado, Tiago Reis, navegado por Valter Cardoso, foi o mais rápido nos 151 quilómetros cronometrados de hoje, terminando os 307 quilómetros em 3:53.07,2 horas, menos 7.30,1 minutos do que o segundo classificado, o espanhol Luis Recuenco (Mini Countryman).

Manuel Correia (Mitsubishi HRX Ford) foi o terceiro classificado, a 9.31,7 minutos do vencedor.

"Sabíamos que iríamos ter um setor difícil. Entrámos logo ao ataque. Depois, percebemos que o João [Ramos] tinha tido problemas. Não quer dizer que os outros adversários não sejam fortes, mas esta situação acabou por nos dar alguma vantagem, porque tínhamos os tempos equivalentes. Depois foi gerir a corrida até ao fim e conseguimos vencer", comentou Tiago Reis.

João Ramos (Toyota Hylux), que à partida para o dia de hoje estava a 26 segundos do vencedor, viu-se obrigado a abandonar a corrida pouco depois do arranque para a especial, com um problema no vedante da caixa de velocidades.

O par Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux) terminou a prova alentejana em quarto lugar, à frente de André Amaral/Nelson Ramos (Ford Ranger), que ficaram no quinto posto apesar de terem capotado a 30 quilómetros do final.

Alexandre Ré (Can-Am Maverick) venceu a Classe T3, enquanto Francisco Barreto e Carlos Silva (Nissan Navara) triunfaram na Classe T8. João Ferreira/David Monteiro (Nissan Pathfinder) conquistaram a vitória na Classe T2.

A próxima ronda do Campeonato de Portugal AM48 será a Baja TT ACP - Santiago/Grândola, que se disputará entre os dias 06 a 08 de março.