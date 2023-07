Tran Quyet Chien conquista etapa do Porto da Taça do Mundo de bilhar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O vietnamita Tran Quyet Chien venceu este domingo a terceira etapa da Taça do Mundo de bilhar às três tabelas que, durante toda a semana, decorreu no Dragão Arena, no Porto.

O jogador vietnamita bateu o egípcio Sameh Sidhom por 50-30, numa partida que contou com a presença do presidente do FC Porto, Pinto da Costa.

Entretanto, a Academia de Bilhar e o Foyer Nascente Norte do Estádio do Dragão voltam, já a partir de quarta-feira, a ser palco da Taça da Europa de Clubes que junta 21 formações.

Por ser o campeão europeu em título, o FC Porto entra diretamente para a 'final 8', sendo que as restantes sete equipas irão ser definidas após qualificação.