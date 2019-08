US Open: Federer segue em frente

Roger Federer, 3.º do ranking ATP, venceu o tenista bósnio Damir Dzumhur, 99.º, esta quarta-feira, por 3-1, na 2.ª ronda do US Open. O tenista suíço teve que inverter o resultado depois de ter perdido o primeiro set por 3-6, venceu os seguintes por 6-2, 6-3 e 6-4. Agora, aguarda o desfecho do encontro que coloca frente a frente Evans e Pouille, para conhecer o adversário nos 16-avos de final do Grand Slam.