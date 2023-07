Vasco Peso e Tiago Romão ganham bronze na Taça do Mundo de Trampolins

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os ginastas portugueses Vasco Peso e Tiago Sampaio Romão conquistaram hoje medalhas de bronze em tumbling e duplo-minitrampolim, respetivamente, na Taça do Mundo de Trampolins que decorreu em Coimbra.Vasco Peso, com um exercício de 22.900 pontos, foi apenas ultrapassado pelo ginasta Mikhail Malkin (30.800 pontos), do Azerbaijão, e pelo norte-americano Kaden Brown (29.600 pontos).

Já com Tiago Romão completaram o pódio o norte-americano Ruben Padilla (30.100 pontos), em primeiro lugar, e o britânico Omo Aikeremiokha (30.100 pontos), no segundo posto.

Em trampolim individual, o ginasta português Diogo Abreu também teve uma prova "notável", como assinalou em comunicado a Federação de Ginástica de Portugal (FGP), que lhe valeu o quarto lugar na competição (58.900 pontos), enquanto o compatriota Gabriel Albuquerque terminou a prova em sétimo lugar (46.810 pontos).

No duplo-minitrampolim, a ginasta Diana Gago fechou a prova em sétimo (21.300 pontos) e, em trampolins sincronizados, a dupla composta por Lucas Santos e Gabriel Albuquerque arrecadou o quarto lugar com um exercício de 50.880 pontos.