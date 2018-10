Vítor Pataco defende que "tudo foi feito" para evitar 'chumbo' do Laboratório de Lisboa

Vítor Pataco, presidente do Instituto do Desporto e da Juventude, defende a Record que tudo foi feito para evitar este desfecho: "Houve uma orientação do governo para reabilitar o laboratório após a suspensão de 2016. No que toca ao IPDJ, tudo foi feito nesse sentido. Colocámos lá equipamentos, renovámos material, formámos e contratámos pessoas, trouxemos especialistas... Fomos surpreendidos com esta decisão. Vamos agora aguardar se o governo vai recorrer. Como presidente do IPDJ estou triste com a decisão."