'You Got This': o novo lema da adidas para ajudar não profissionais a superar a pressão e atingir potencial máximo

A adidas anuncia o seu propósito de ajudar os atletas a superar a pressão. O seu objetivo é trabalhar com atletas de elite e atletas não profissionais para analisar o impacto negativo que a pressão pode ter no seu desempenho. Através da neurociência, a adidas revela como a pressão influencia a relação que a nova geração tem com o desporto, como afeta o prazer de o praticar e participação geral e como os melhores atletas do mundo lidam com ela. Com esta abordagem única ao desempenho dos desportistas, a adidas está a lançar um novo lema para a sua marca– You Got This – , que visa ajudar os atletas não profissionais a superar a pressão e a atingir o seu potencial máximo.

Com um revolucionário projeto de investigação neurocientífica, a adidas compreendeu o quanto a pressão influencia o desempenho de qualquer desportista. A principal conclusão deste estudo revela que tanto os atletas de elite como os desportistas não profissionais experimentam um nível de pressão semelhante em momentos de maior stress, embora os atletas de elite sejam capazes de gerir a pressão com um nível de eficácia até 40%. Para colmatar esta lacuna, a adidas está a trabalhar com o Neuro11, um projeto de neurociência cujo objetivo é determinar como e porquê a pressão negativa prejudica o desempenho desportivo, ao mesmo tempo que oferece orientações sobre como ajudar os atletas de todos os níveis a ultrapassá-la.

A adidas e Neuro11 reuniram um grupo de atletas de elite e um grupo de desportistas não profissionais relacionados com o futebol, basquetebol e golfe. O estudo consistia na captação e análise das leituras cerebrais durante momentos de maior pressão. O guarda-redes Emiliano Martinez, vencedor do Mundial de 2022, os golfista Ludvig Åberg, campeão da Ryder Cup de 2023, e Rose Zhang, a basquetebolista Nneka Ogwumike, oito vezes campeã do All-Sta da WNBA, e a futebolista Stina Blackstenius participaram neste estudo com o intuito de ajudar os desportistas de todo o mundo a compreender melhor e a superar a pressão.

Dr. Niklas Häusler, cofundador da Neuro11, explica: "Embora cada pessoa sinta a pressão de uma forma diferente, o nosso cérebro é sempre capaz de atingir um estado mental ótimo, aquele "momento doce" em que damos o nosso melhor. Ocorre quando o cérebro está fisicamente relaxado mas mentalmente concentrado, levando a um desempenho cerebral ótimo. Ao trabalhar com atletas e estudar a frequência das suas ondas cerebrais, o objetivo é determinar com que frequência e intensidade atingem esse ponto ideal quando estão sob pressão e o que contribui para os momentos em que as suas ondas cerebrais estão demasiado altas ou demasiado baixas, com a intenção de encontrar rotinas que os ajudem a controlar a pressão. Com isso em mente, a adidas quer ajudar os desportistas não profissionais a desenvolverem todo o seu potencial. É por isso que criámos um guia prático para os ajudar a melhorar o seu desempenho mental quando a pressão aumenta."

A adidas e Neuro11 estudaram alguns dos momentos desportivos mais stressantes e observaram desportistas, profissionais e amadores, durante uma marcação de penáltis, um putt decisivo ou um lançamento livre crucial. A partir da medição da sua reação cerebral e calculando a eficácia e a eficiência do desempenho de cada atleta, os resultados mostram até que ponto os atletas de elite são mais capazes de lidar com a pressão e que medidas os desportistas não profissionais podem tomar para lidar melhor com ela.

Durante o teste de penáltis, Emiliano Martinez destacou-se nos momentos de maior pressão, pois conseguiu atingir a sua zona ótima de desempenho mental em 90% das vezes. Martinez demonstrou uma excelente capacidade mental para evitar distrações e concentrar-se apenas na grande penalidade, o que lhe permitiu ser três vezes mais eficaz a controlar a pressão e atingir a sua zona ótima em comparação com o guarda-redes não profissional.





Já Rose Zhang demonstrou uma excelente capacidade para evitar distrações e lidar com a pressão, uma competência que treinou consistentemente enquanto jogadora júnior. Rose atingiu a sua zona ótima de desempenho mental em 50% das tacadas que tinham de percorrer uma distância curta, mais do dobro que o golfista não profissional com uma tacada semelhante.





Nos testes de marcação de penáltis, Stina Blackstenius foi duas vezes mais eficaz do que o futebolista não profissional no controlo da pressão e ao alcançar a sua zona ótima de desempenho mental. Antes de bater um penálti, Stina conseguiu atingir a sua zona ótima em 23% das ocasiões, demonstrando a sua capacidade de gerir a situação e de se concentrar no remate. Ao falar sobre a pressão, "Os penáltis são um dos momentos de maior pressão do jogo, mas vejo-os como uma oportunidade para canalizar toda essa energia a meu favor. Quando estou na baliza, tento concentrar-me e manter a mente clara. Deixo-me guiar pela minha intuição, prestando muita atenção ao que o jogador está a fazer, ao impulso que está a tomar, à sua forma física, e avalio estes fatores para decidir qual será o meu próximo movimento. Durante a minha sessão com a adidas e Neuro11, os dados mostravam que quanto maior for a pressão, mais me concentro e melhor é o meu desempenho - dados que confirmavam o que eu próprio já pensava", afirmou Emiliano Martínez.





Ao falar sobre pressão, Rose Zhang esclarece: "Por muito que o golfe seja uma questão de técnica, a resistência mental também é crucial. Quando jogo, sei que sou perfecionista, mas quando estou sob pressão isso pode tornar-se um obstáculo. Depois de treinar com a adidas e Neuro11, tudo se tornou mais claro para mim: ao tentar aperfeiçoar todos os pequenos detalhes antes de um putt, começo a pensar demasiado, o que significa que perco a concentração e não tenho um desempenho ótimo. O que tenho de fazer nesse momento é reorganizar os meus pensamentos para não me apressar ou abrandar, e distrair- me com pequenos pormenores."

A adidas vai publicar um conjunto de histórias de atletas, opiniões de especialistas e guias com fundamentos neurocientíficos. Conteúdo criado para ajudar os atletas de todos os níveis a enfrentar a pressão. Através de uma série de guias, manuais desportivos e entrevistas, partilharemos informações sobre como se pode atingir a zona ótima de desempenho com a ajuda de determinadas rotinas e técnicas. Vamos revelar como alcançar o melhor desempenho mental para marcar um penálti, aproveitar o tempo e recuperar a concentração antes de um lançamento, ou qual o impacto do tempo de espera no campo de golfe. Tudo isto apoiado em dados científicos com o objetivo de ajudar a melhorar a concentração nos momentos de maior pressão.





Florian Alt, vice-presidente de Global Brand Comms da adidas, afirma: "Compreender até que ponto a pressão afeta o desempenho desportivo sublinha a importância de ajudar os atletas a superá-la, para que possam desfrutar plenamente de toda a alegria que o desporto proporciona. Ao iniciarmos aquele que será um ano crucial para o desporto, propusemo-nos a inspirar a nova geração de desportistas, encorajando-os a ultrapassar a pressão e proporcionando-lhes uma visão única sobre a forma como alguns dos melhores atletas do mundo a gerem. Com base nos dados mais recentes e na investigação em neurociência, desenvolvemos ferramentas e técnicas para ajudar os desportistas a gerir a pressão. Esperamos que esta campanha os ajude a recuperar o que mais gostam no desporto, encorajando-os e recordando-lhes o nosso lema "You got this" (Tu consegues).

Durante a nova campanha, a adidas vai reunir uma série de ícones do desporto para nos mostrar como lidam com a pressão em alguns dos momentos mais decisivos, inspirando os desportistas do dia a dia a fazerem o mesmo. A adidas vai lançar um conjunto de conteúdos protagonizados por estrelas do desporto durante algumas das maiores competições desportivas. O objetivo é motivar a nova geração de desportistas a ultrapassar a pressão e a atingir o seu melhor desempenho.

A nossa série de entrevistas e conteúdos está disponível nos canais da adidas no Instagram e YouTube da adidas, juntamente com guias e manuais para cada desporto, disponíveis para download aqui, e também está prevista a apresentação no TikTok da adidas.