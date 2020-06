Zanardi permanece estável

O antigo piloto de F1 e duas vezes campeão da Champ Car, o italiano Alessandro Zanardi, continua em estado grave, depois do acidente que sofreu na sexta-feira, numa prova de ciclismo paralímpico. O relatório clínico manteve as reservas pelo segundo dia consecutivo: “A terceira noite de internamento nos cuidados intensivos não teve variações. As condições clínicas permanecem inalteradas nos parâmetros cardiorrespiratório e metabólico, enquanto o quadro neurológico permanece sério”, pode ler-se no comunicado do Hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, localidade onde ocorreu o acidente. A mesma fonte adianta que o antigo automobilista (53 anos) está sedado, entubado e respira por um ventilador.

Refira-se que Zanardi tem sido uma fonte de inspiração entre o mundo paralímpico e do automobilismo, após um terrível acidente em Lausitzring (2001), que lhe custou a amputação das duas pernas.