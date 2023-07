Miguel Frazão chega ao quadro principal do Mundial de esgrima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O atirador português Miguel Frazão apurou-se este domingo diretamente para o quadro principal de espada do Mundial de esgrima, a decorrer em Milão, Itália, com Marta Caride a chegar à ronda de 64 no florete.

Frazão, recentemente medalha de prata nos Jogos Europeus Cracóvia'2023, continua em grande forma e este domingo, em Milão, venceu todos os seis encontros na sua 'poule', o que lhe garantiu entrada direta no quadro principal.

Frazão voltará à ação na terça-feira, numa fase a que não chegou o irmão, Filipe Frazão, que caiu na ronda de 128 após quatro vitórias e duas derrotas na fase de 'poules'.

O mesmo destino 'calhou' a Tomás Sernadas e Max Rod, todos eles capazes de sair da primeira fase preliminar. Filipe Frazão acaba o torneio em 108.º, Sernadas em 113.º e Rod em 140.º.

No florete feminino, Marta Caride mostrou-se em bom plano e conseguiu um resultado quase três dezenas de posições acima do seu ranking mundial, saindo da fase de 'poules' com três vitórias.

Isenta da ronda de 128 devido aos bons resultados, Caride acabou por sair derrotada já na eliminatória de 64, pela costa-marfinense Maxine Esteban, que a bateu por 15-9, acabando no 72.º posto final.

Luís Macedo e Pedro Macedo entram em ação no florete masculino na segunda-feira, enquanto a prova por equipas masculinas de espada está marcada para 28 e 29 de julho.