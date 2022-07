Portugal afastado nos 'oitavos' da prova de espada dos Mundiais de esgrima

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal passou esta quinta-feira duas fases até atingir os oitavos de final da competição de equipas de espada no campeonato do Mundo de esgrima, sendo afastado nessa fase pela Hungria, no Cairo.

Miguel Frazão, Filipe Frazão e Max Rod começaram por bater a Arábia Saudita, impondo-se por 45-28, eliminando posteriormente o anfitrião Egito, por mais expressivo 45-21.

No acesso às oito seleções mais fortes do mundo na variante de espada, o conjunto luso foi travado pela Hungria, que fez valer a sua superioridade com um parcial de 34-20.

Portugal apresenta-se no Cairo com uma equipa de oito atiradores.