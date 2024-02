Transplante de testículos, gravidez falsa, burlas e prisão: medalhada olímpica vive pesadelo com noivo transexual

A sul-coreana Nam Hyun-Hee viveu um pesadelo difícil de esquecer. Medalhada com a prata nos Jogos Olímpicos de Pequim'2022 e bronze por equipas em Londres'2012 em florete, a ex-atiradora de 42 anos apresentou ao mundo o namorado Jeon Cheong-jo, em setembro de 2023, mas o romance não durou mais do que um mês.



Nam Hyun-Hee, que se tinha separado há pouco tempo do marido, um ciclista profissional, contou numa entrevista a uma revista que o noivo (15 anos mais novo) era descendente de terceira geração de uma grande família, proprietária de vários casinos e complexos turísticos de luxo. Mas a imprensa do país descobriu pouco depois que Jeon Cheong-jo era afinal uma jovem mulher que mudara de sexo - legalmente continuava a ser uma mulher - e que tinha sido várias vezes condenada por fraude. A ex-atiradora acabou rapidamente o noivado.



Em novembro um tribunal de Seul emitiu uma ordem de detenção visando Jeon Cheong-jo, que teria burlado pelo menos 15 pessoas. Mais tarde soube-se que na realidade foram 27 e que entre abril de 2022 e outubro de 2023 angariou por meios ilícitos cerca de 2 milhões de euros. "É demasiado difícil para mim, já não quero que o Jeon me contacte ou que se aproxime de mim", disse a antiga olímpica.



Jeon Cheong-jo foi condenado nos últimos dias a 12 anos de prisão pelos vários golpes. Fazia-se passar por um herdeiro de uma família endinheirada que dizia às vítimas que tinha oportunidades exclusivas de investimento, apenas disponíveis para milionários. A ex-atleta admitiu que foi burlada no esquema, à semelhança de alguns dos seus familiares.



Em tribunal Jeon Cheong-jo relatou que com o dinheiro que ganhou comprou um carro novo e outros presentes a Nam. Todos os artigos, incluindo malas de luxo, foram apreendidos pelas autoridades.



A gravidez



Mas esta história, já de si recambolesca, ganhou novos contornos quando Nam contou que Jeon Cheong-jo a fez acreditar que estava grávida, não obstante a mudança de sexo. A atiradora desconfiou, mas Cheong-jo apresentou-lhe provas médicas, que teriam sido falsificadas.



"Embora me parecesse impossível, confiei na palavra do Jeon Cheong-jo, que me disse que tinha sido sujeito a um transplante de testículos", contou Nam a uma rádio. "Claro que desconfiei e pesquisei na internet. Com cuidado perguntei ao Jeon se era possível e ela disse que tinha feito o transplante." Os testículos seriam provenientes de um irmão, que teria uma deficiência...



A ex-atleta acrescentou que todos os testes de gravidez que fez em casa deram positivo. Mas estavam abertos e tinham-lhe sido entregues por Jeon. Ela achou estranho, porque tinha tido o período três ou quatro semanas antes e chegou a discutir o assunto com um familiar. Concluiu que o sangramento podia ser o ovo a implantar-se no útero.



Nam acrescentou que Jeon evitou que a gravidez fosse confirmada no hospital e que, não obstante as suas suspeitas, acreditou que era possível engravidar de uma pessoa que tinha passado por uma mudança de sexo.



Em tribunal a medalhada olímpica referiu-se a Jeon como o "diabo".