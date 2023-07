Olga Kharlan, a atiradora ucraniana que foi desqualificada da prova de sabre do Mundial de esgrima por se recusar a cumprimentar a russa Anna Smirnova no final de um combate, reagiu nas redes sociais ao que aconteceu em Milão."Como todos neste mundo, num mundo adequado, entendo que as regras devem mudar, porque o mundo está mudado", disse a atleta, num vídeo que partilhou no Instagram."O que aconteceu levanta muitas perguntas, mas também dá muitas respostas. Compreendemos que o país que está a aterrorizar o nosso pais, as nossas famílias, também está a aterrorizar o desporto", explicou Kharlan, explicando que agiu "com o coração".Em março a atleta reagiu com "deceção, raiva e sentimento de injustiça" depois de a federação internacional de esgrima ter autorizado que atletas russos e bielorrussos possam competir sob bandeira neutra.Ao não cumprimentar a adversária, Kharlan foi desqualificada por um alegado incumprimento de etiqueta da modalidade. "Quando soube que queriam retirar-me da competição, dar-me um cartão preto, isso matou-me. Doeu-me tanto que gritei de dor", explicou.A atiradora, explicou, no entanto, que tem recebido muito apoio pela decisão que tomou. "É impossível transmitir o que sinto quando ouço que com a minha ação estou a motivar outros. Obrigado a cada combatente que nos protege. Não se pode forçar ninguém a estabelecer a paz, principalmente os ucranianos. Não com um aperto de mãos. Nunca."