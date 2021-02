Antigo treinador da equipa olímpica feminina dos Estados Unidos suicida-se

John Geddert, antigo treinador da seleção olímpica feminina dos Estados Unidos suicidou-se esta quinta-feira, anunciou a porta-voz do gabinete da procuradoria-geral de Michigan, depois de ter sido acusado de tráfico humano e agressão sexual a ginastas. "É um fim trágico de uma história trágica", afirmou a procuradora geral Dana Nessel.





Geddert, de 63 anos, estava acusado de 20 crimes, incluindo 14 acusações de trabalho forçado, seis acusações de tráfico de menores no período de 10 anos, desde 2008 até 2018, bem como extorsão, conduta e agressão sexual com crianças entre 13 e 16 em 2012.O antigo treinador, aposentado desde o início das investigações, era proprietário de uma academia, onde muitas ginastas foram abusadas sexualmente pelo fisioterapeuta da equipa, Lawrence Nassar, que está a cumprir pena na prisão.John Geddert foi o treinador da equipa feminina de ginástica artística dos Estados Unidos que venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2012, com as atletas Gabrielle Douglas, Jordyn Wieber e Alexandra Raisman.