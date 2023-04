Campeã olímpica Sunisa Lee tem lesão nos rins mas espera recuperar a tempo de Paris'2024

A norte-americana Sunisa Lee, atual campeã olímpica de ginástica do concurso geral, anunciou esta segunda-feira estar com uma lesão nos rins, mas ainda mantém esperanças de recuperar a tempo dos Jogos Olímpicos Paris2024.

Lee, através da rede Twitter, explica assim a razão porque não competiu nos campeonatos da Conferência do Sudeste nem nos campeonatos regionais NCAA, depois de ser conhecida a intenção de suspender os estudos e reatar com o treino de alta competição, na primavera. "Não vou parar de seguir o meu sonho por um lugar em Paris2024. Esta experiência tornou mais clara a minha visão do futuro", escreveu a ginasta, que prosseguiu: "Apreciei todo o carinho e apoio e quero agradecer, especialmente, aos meus médicos, treinadores e ao departamento médico pelo cuidado, nestes tempos".

Sunisa Lee conquistou em Tóquio o 'all-around', após o que se tornou a primeira campeã olímpica a competir a nível universitário nos Estados Unidos, tirando partido das novas regras que permitem aos atletas universitários ganhar dinheiro enquanto competem.

Em novembro de 2022, Lee disse que seria o seu último ano na Universidade de Auburn, antes de se focar na preparação dos seus segundos Jogos Olímpicos.

Como caloira, ganhou o título NCAA na trave olímpica e foi segunda no 'all-around'. "Para a minha segurança, a equipa médica não me autoriza a treinar e competir nas próximas semanas (...). Estou abençoada e agradecida por estar a trabalhar com os melhores médicos especialistas, para me tratarem e controlarem o diagnóstico. O meu foco, neste momento, é a saúde e a recuperação", escreveu Lee.

A ginasta foi em Tóquio2020 a quinta campeão olímpica consecutiva dos Estados Unidos, beneficiando da renúncia em plenos Jogos da compatriota Simone Biles.