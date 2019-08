Depois dos abusos sexuais, ginástica olímpica dos EUA debaixo de novo escândalo

Maggie Haney, treinadora de ginastas olímpicas e campeãs mundiais, está a ser investigada pela USA Gymnastics por abusos verbais e emocionais. Depois do escândalo dos abusos sexuais cometidos pelo ex-médico da equipa olímpica Larry Nassar, um novo caso envergonha a ginástica norte-americana.Segundo a imprensa norte-americana, Maggie Haney é acusada ainda de pressionar as jovens atletas a treinar e a competir mesmo quando estavam lesionadas.A presidente e diretora executiva da USA Gymnastics, Li Li Leung, confirmou ter recebido e-mails com informações contra Haney, referindo ainda ter conhecimento destas acusações desde março.Maggie Haney é acusada de ter gritado, ameaçado, intimidado e assediado ginastas regularmente, de acordo com um email da USA Gymnastics.Mais um caso que vai fazer ainda correr muita tinta.