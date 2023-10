Filipa Martins apura-se para os Jogos Olímpicos de Paris'2024

Filipa Martins apurou-se esta noite para os seus terceiros Jogos Olímpicos em ginástica artística, depois de garantir em Antuérpia uma vaga para Paris'2024.A ginasta portuguesa foi 27.ª nas qualificações do concurso All-Around no Campeonato do Mundo, na Bélgica, garantindo também a presença na final, garantindo uma das 14 vagas individuais que estavam em aberto.Depois do Rio 2016 e Tóquio 2020, Filipa Martins vai agora até Paris'2024.Com a ginástica, Portugal passa a contar com oito modalidades já apuradas para Paris'2024. Atletismo, Canoagem, Ciclismo, Natação, Surf, Tiro com Armas de Caça e Vela são as restantes.