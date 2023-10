Filipa Martins é 21.ª no Mundial de ginástica e Simone Biles campeã

Filipa Martins foi 21.º no concurso All-Around do Mundial de ginástica artística, em Antuérpia, uma competição que consagrou Simone Biles campeã.A ginasta portuguesa, que nas qualificações já tinha conseguido o apuramento olímpico para Paris'2024, somou 51.598 pontos, enquanto a norte-americana, que participou pela sexta vez em Campeonatos do Mundo, conquistou o ouro com 58.399 pontos.O pódio ficou completo com a brasileira Rebeca de Andrade (56.766) e a norte-americana Shilese Jones (56.332).