Filipa Martins e Bernardo Almeida conquistam bronze na Taça do Mundo de ginástica artística

Filipa Martins, em paralelas assimétricas, e Bernardo Almeida, em argolas, conquistaram este sábado medalhas de prata na Taça do Mundo de ginástica de Guimarães.No primeiro dia de finais, da prova que antecede os Mundiais e o apuramento olímpico, Filipa Martins (Acro Clube da Maia) somou 12.200 pontos nas paralelas assimétricas, assegurando o terceiro lugar, atrás das mexicanas Frida Esparza e Elsa Garcia, com 13.650 e 13.050, respetivamente.Em argolas, Bernardo Almeida (Lisboa Ginásio Clube) também arrebatou a medalha de bronze, com 13.475 pontos. O japonês Takuya Nagano venceu a competição, com 14.925, enquanto o mexicano Fabian De Luna terminou no segundo posto, com 13.850. Nesta competição, Petrix Barbosa (Lisboa Ginásio Clube) foi oitavo, com 11.200.Na outra final do dia com presença lusa, em solo, Guilherme Campos (Sport Club do Porto) foi sétimo, com 13.350.No domingo, Portugal vai disputar cinco finais da competição, com Beatriz Cardoso e Mariana Pitrez, em solo, Filipa Martins e Beatriz Cardoso, na trave, Bernardo Almeida, em paralelas e barra fixa, e Petrix Barbosa, nos saltos.