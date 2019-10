Filipa Martins quer superar melhor marca nacional nos Jogos Olímpicos

A ginasta portuguesa Filipa Martins, que no sábado garantiu a qualificação para Tóquio 2020, traçou como objetivo melhorar a sua prestação em relação aos últimos Jogos, realizados no Rio de Janeiro.Nesses jogos de 2016, a atleta do Acro Clube da Maia já tinha conseguido a melhor classificação de sempre de uma portuguesa na ginástica artística, ao terminar o concurso completo na 37.ª posição."Penso que posso melhorar, porque até nem foi a minha melhor nota em competições. Acredito que aposso superar e parto com o mesmo objetivo que nos jogos do Rio de Janeiro, que é ir à final. Na altura, não consegui, porque estive condicionada por uma lesão num pé", disse Filipa Martins.A atleta, de 23 anos, foi hoje recebida por algumas dezenas de familiares e amigos na chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, depois de ter conseguido a qualificação para Tóquio nos Mundiais de ginástica artística, que decorrem em Estugarda, na Alemanha."Foram três anos difíceis para recuperar das lesões, e estou contente por ter conseguido [a qualificação]. Sei que agora há muito trabalho pela frente, começando pela recuperação da prestação neste campeonato, depois de dois meses de treinos intensivos", disse Filipa Martins.A ginasta, que nestes mundiais na Alemanha alcançou o 20.º lugar das vagas disponíveis para o apuramento olímpico, com um resultado de 49.698 pontos, confessou que durante a sua prestação não pensou numa vaga olímpica."Quando estamos na prova queremos sempre dar o nosso melhor independente do resultado final. Treinamos tanto para isso que só queremos que seja tudo perfeito, porque todos os pontos contam", partilhou.