Ganchinho e Pedro Ferreira quartos no trampolim sincronizado dos Mundiais

Os portugueses Diogo Ganchinho e Pedro Ferreira terminaram esta sexta-feira no quarto lugar a prova de trampolim sincronizado dos Mundiais, que estão a decorrer em São Petersburgo, na Rússia.

Depois de terem ajudado Portugal a vencer a prata na prova de 'all around', a dupla portuguesa ficou a apenas 0,120 pontos de garantir nova medalha, terminando a prova com 51,150.

A Bielorrússia conquistou a prova, com 52,510, à frente da França, com 51,850, e da Austrália, com 51,270.

Na prova de tumbling feminino, Raquel Pinto terminou a final na oitava posição, com 46,100, numa competição conquistada pela chinesa Jia Fangfang (71,100), à frente da britânica Shanice Davidson e da russa Viktoria Danilenko, ambas com 69,500.

Diogo Carvalho não concluiu a prova de minitrampolim, vencida pelo russo Mikhail Zalomin (78,200), seguido do norte-americano Ruben Padilla (73,500) e do argentino Lucas Adorno (72,400).