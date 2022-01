Gimnofrielas ADCSF organiza campanha para angariar fundos para jovens atletas

O Gimnofrielas ADCSF lançou uma campanha na internet - que pode ver AQUI - para ajudar quatro jovens atletas que conseguiram o apuramento para o Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática por Grupos de Idade (agendado para Baku, em março), mas que não terão qualquer apoio financeiro tendo em vista a disputa da prova, tendo os seus encarregados de educação de pagar, na totalidade, as despesas inerentes à participação."Estes jovens ginastas trabalham arduamente 6 dias por semana, com persistência, dedicação e muito amor à modalidade, conseguindo desta forma encher-nos de orgulho. Para estes atletas representarem o País, os custos inerentes à participação (viagens, alojamento, alimentação, transfers, equipamento da Federação de Ginástica de Portugal, inscrição na prova, seguros de viagem e testes de Covid-19) são suportados na íntegra pelos seus Encarregados de Educação. Para conseguirmos tornar este Sonho realidade, contamos com a ajuda de todos vós e qualquer AJUDA é importante!!! A Maria, o Rafael, o Dinis e o Vasco agradecem a todos os que queiram e possam contribuir!", pode ler-se no texto da campanha.