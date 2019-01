Ginasta do 10 perfeito fez parte da elite, "bateu no fundo" e superou a "brutalidade"

Brutal: o 10 da ginasta norte-americana que parece mentira Brutal: o 10 da ginasta norte-americana que parece mentira

Katelyn Ohashi deixou o mundo espantado no início da semana com o esquema de solo que apresentou numa competição em Anaheim, nos Estados Unidos. O 10 perfeito da ginasta norte-ameriana da Universidade da Califórnia tornou-se viral, somando numa semana mais de 60 milhões de visualizações . A energia e o sorriso contagiante de Ohashi 'agarraram' o público e 'escondem' o drama que viveu enquanto fez parte das ginastas de seleção dos EUA."Quando estava na elite vivia a preto e branco, enquanto agora sinto que vivo a cores", confessou Katelyn Ohashi, atualmente com 21 anos. "Ninguém sabia realmente o que passava e nunca confessei o quão mal me sentia."Durante alguns anos, Ohashi competiu com Simone Biles , campeã mundial e olímpica, mas não estava feliz: "A ginástica pode ser um desporto demasiado brutal, mas não acho que seja suposto ser assim", diz. Segundo escreve a 'Marca' a ginasta norte-americana escreveu sobre essa brutalidade, primeiro num diário, atualmente no blog 'Behind the Madness': "estou habituada a acordar com a boca a saber a sangue, como se vomitasse de tanta fome", escreveu aos 13 anos.Katelyn Ohashi recorda que na altura a imagem ideal das ginastas passava por serem muito magras, pequenas, com traços infantis e com sessões diárias de uma exigência física brutal.Ohashi diz que bateu no fundo, que cresceu a sentir-se "miserável", mas uma lesão em 2015, que a obrigou a uma cirurgia, voltou a fazê-la sorrir. Irónico? A ginasta tinha a possibilidade de parar, de se afastar da competição.A matrícula na Universidade da Califórnia para estudar sociologia, mudou-lhe novamente a vida e recuperou o gosto pela ginástica: "Há muito tempo que não estava tão feliz. Agora não se trata de ganhar medalhas ou ir a pódios, é sair com um sorriso na cara, feliz comigo mesma."