Ginasta que exibiu 'Z' de apoio à Rússia justifica-se: «Os atletas ucranianos têm-nos tratado mal»

O ginasta russo Ivan Kuliak, que se apresentou no pódio com 'Z' (que tem sido marcado nos tanques e veículos bélicos russos na invasão à Ucrânia), explicou o que o levou a tomar essa posição."Disseram-nos para cobrir a bandeira, o que fiz. Já tinhamproibido tudo o que era possível. Só quis mostrar de onde sou, apenas isso", refere em mensagem no Telegram, continuando: "Não tenho medo das consequências e não quero causar danos a ninguém. O 'Z' significa 'Pela Vitória', pela paz. E os atletas ucranianos têm-nos tratado mal, só vendo é que iriam acreditar".Ivan Kuliak acrescenta que não podia ficar quieto depois de ver os ucranianos a "fazer política"."Os atletas estavam no pódio a gritar 'Glória à Ucrânia' e, de acordo com os regulamentos da competição, isso não é permitido. Mas ninguém lhes disse nada esse respeito", justifica.Ivan Kuliak vai ser alvo de um processo disciplinar por parte da Federação Internacional de Ginástica (FIG).O ginasta russo que foi terceiro na Taça do Mundo de Ginástica Artística, em Doha, no Qatar, subiu ao pódio com um 'Z' no peito. O símbolo estava no lugar da bandeira do país, que fora banido da competição. A FIG pediu à Gymnastics Ethics Foundation que investigue a situação."A FIG confirma que vai pedir à Gymnastics Ethics Foundation que inicie um processo disciplinar relativamente ao ginasta Ivan Kuliak, na sequência do comportamento chocante que teve na Taça do Mundo de Doha. A FIG adotou medidas contra a Rússia e a Bielorrússia a 4 de março. A partir de 7 de março de 2022 atletas e oficiais russos e bielorrussos, incluindo juizes, não poderão integrar competições da FIG", explica o organismo.