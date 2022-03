Ginasta russo que exibiu símbolo de apoio à guerra na Ucrânia é alvo de processo disciplinar

O ginasta russo Ivan Kuliak vai ser alvo de um processo disciplinar por parte da Federação Internacional de Ginástica (FIG) depois de aparecer numa prova com um símbolo de apoio à Rússia na guerra da Ucrânia.



O atleta, que foi terceiro na Taça do Mundo de Ginástica Artística, em Doha, no Qatar, subiu ao pódio com um 'Z' no peito, o símbolo ostentado pelos tanques russos que por estes dias estão na Ucrânia.



O símbolo, que alegadamente quer dizer vitória em russo, estava no lugar da bandeira do país, que fora banido da competição. A FIG pediu à Gymnastics Ethics Foundation que investigue a situação.



"A FIG confirma que vai pedir à Gymnastics Ethics Foundation que inicie um processo disciplinar relativamente ao ginasta Ivan Kuliak, na sequência do comportamento chocante que teve na Taça do Mundo de Doha. A FIG adotou medidas contra a Rússia e a Bielorrússia a 4 de março. A partir de 7 de março de 2022 atletas e oficiais russos e bielorrussos, incluindo juizes, não poderão integrar competições da FIG", explica o organismo.