Ginástica com novo escândalo, agora na Austrália: «Abusou de mim até com a minha mãe em casa»

Mais um escândalo na ginástica, agora na Austrália. A comissão de direitos humanos no país revelou que muitos ginastas, a maioria meninas e jovens, foram vítimas de abusos verbais, emocionais, físicos e sexuais desde a década de 80 até aos anos recentes, o que já levou a federação a pedir desculpas.





A comissão fala também em práticas de controlo de peso negativas e ridicularização dos corpos dos atletas. O relatório, efetuado com base em entrevistas a 57 pessoas, revela que os entrevistados (atletas, treinadores e familiares) relatam "condutas sexuais inapropriadas, abusos que aconteceram durante os treinos, em lugares públicos e às escondidas, em balneários, em sessões de tratamento físico e em viagens".Alguns testemunhos falam no toque de um treinador com uma ereção e até abusos sexuais por parte de um massagista. "Um terapeuta massagista abusou de mim quando me tratava de uma lesão. O abuso aconteceu durante algum tempo, quando eu tinha 8 ou 9 anos. Abuso, sexo e denúncia eram conceitos totalmente estranhos para mim naquela altura. Este homem abusou de mim de várias formas, muitas vezes com a minha mãe em casa", contou uma ginasta. "Eu chorava em silêncio, as lágrimas caíam pelo meu rosto. Lembro-me que sentia uma dor incrível, mas não queria queixar-me."A federação australiana solicitou uma investigação depois de nos Estados Unidos terem sido tornados públicos os abusos cometidos pelo médico Larry Nassar. Muitas atletas australianas levantaram a sua voz na sequência deste caso, que despoletou investigações na ginástica um pouco por todo o mundo.Na Austrália perto de 231 mil pessoas praticam ginástica, muitas a um nível recreativo. 91 por cento são menores de 12 anos.