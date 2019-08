Irmão da ginasta Simone Biles acusado de triplo homicídio

A polícia de Cleveland, nos Estados Unidos, deteve quinta-feira o irmão da ginasta norte-americana Simone Biles. Tevin Biles-Thomas, de 24 anos, é acusado de estar envolvido num tiroteio que matou três pessoas numa festa de Ano Novo, escreve a Reuters.





O homem está desde quinta-feira sob custódia policial. No entanto, as autoridades ainda não fizeram nenhum comunicado sobre a detenção de Biles-Thomas.Durante a festa onde ocorreu o tiroteio, e para a qual o irmão da ginasta não terá sido convidado, duas pessoas morreram: Delvante Johnson, de 19 anos, e Toshaun Banks, de 21. A terceira vítima, Devaughn Gibson, de 23 anos, morreu no hospital.