João Caeiro conquista medalha de prata na Taça do Mundo de trampolins

O português João Caeiro foi este domingo segundo classificado na final de duplo mini trampolim (DMT) da Taça do Mundo de trampolins, que este domingo encerra o Coimbra Gym Fest em Anadia, distrito de Aveiro.

No Centro de Alto Rendimento de Anadia, e com uma pontuação de 74,300, Caeiro foi superado apenas pelo russo Mikhail Zalomin, que venceu a competição, numa final que contou ainda com Diogo Cabral, quinto classificado.

Na prova de trampolim individual, Diogo Abreu, apurado para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, foi quarto, antes de participar no trampolim sincronizado com Pedro Ferreira, obtendo o quinto lugar.

No setor feminino, Sara Guido foi quinta no DMT, com Rita Abrantes no sexto lugar, enquanto Margarida Agostinho foi quarta e Francisca Pinto quinta na disciplina de tumbling, entre cinco participantes na final.