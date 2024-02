José Nogueira em 19.º no exercício de solo da Taça do Mundo do Cairo

O ginasta português José Nogueira foi 19.º classificado no exercício de solo da Taça do Mundo do Cairo, que hoje terminou, um "bom teste" no arranque da temporada de um circuito que apura para Paris'2024.

No solo, o exercício em que Nogueira, como Guilherme Campos, estão concentrados no circuito de Taças do Mundo de aparelhos, o primeiro foi 19.º, com 13.500 pontos, e o segundo 40.º, com 12.666.

"Foi um bom teste, obviamente que ainda há coisas a melhorar. Temos as próximas Taças do Mundo para mostrar o que valemos", declarou José Nogueira, citado pela Federação de Ginástica de Portugal.

Nas paralelas, Guilherme Campos foi 25.º classificado e José Nogueira 31.º, com Nogueira em 24.º na barra fixa.

A Taça do Mundo terá, depois, etapas em Cottbus, Baku e Doha, atribuindo quotas de apuramento para os Jogos Olímpicos Paris2024.