Mariana Parente evolui aos 15 anos sob a asa de Filipa Martins nos Jogos do Mediterrâneo

A ginasta Mariana Parente é, aos 15 anos, a mais jovem dos 159 atletas portugueses em prova nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, evoluindo sob a 'asa' da olímpica Filipa Martins na grande primeira experiência internacional.



"Eu estava entusiasmada, é a minha primeira prova internacional a competir pelo país. A equipa ajudou-me muito, não me senti sozinha. Estava um pouco nervosa, mas é normal", explicou aos jornalistas.

A jovem disputa hoje a final do 'all around', para que se apurou no domingo como parte de um esforço para o quinto lugar na tabela por equipas, ao lado de Lia Sobral, Mafalda Costa e a olímpica Filipa Martins. Estar ao lado do nome mais sonante da ginástica portuguesa da atualidade "é uma honra", e a mais jovem da missão sente-se "bem tratada", com "muita ajuda" da parte de todos. Quanto a sonhos, é o de tantos e tantos jovens atletas pelo mundo: "se calhar, ir aos Jogos Olímpicos". "Para estes [Paris2024], acho que ainda é difícil, mas nunca se sabe".

O selecionador, José Ferreirinha, vê potencial na jovem do Ginásio Clube Português, nascida em 15 setembro de 2006, e da sua prestação nos aparelhos só tem boas coisas a dizer. "Estou mesmo muito satisfeito, foi pena ter falhado um exercício. Para primeira vez, numa competição com esta dimensão e com o pavilhão bem composto, acho que foi uma experiência muito rica e vai aprender muito com isto", declarou.

Um elogio, de resto, extensível também a Mafalda Costa, de 17 anos, e Lia Sobral, de 18, que também vão dando os primeiros passos e deixaram o treinador "contente com a consistência". Se podem suceder a Filipa Martins, ou chegar ao mesmo nível, "é muito difícil dizer", mas certo é que "são todas muito trabalhadoras".

A atleta olímpica de que todos falam na ginástica, que criou o movimento "Martins" nas barras assimétricas, aparelho em que vai estar na final em Oran2022, mesmo que ainda esteja a contas com a recuperação de uma lesão sofrida em abril, que a limitou a dois dos quatro aparelhos no domingo.

Quanto ao papel enquanto 'mentora' para as mais novas, procura "sempre ajudar naquilo que precisam". "Perceber em que momentos consigo ajudá-las melhor, com o que sentem. Como equipa, estiveram todas muito bem, foi uma prova bastante positiva", declarou.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran2022, que na ginástica servem de preparação para o Europeu, que por sua vez funciona para qualificar para o Mundial, arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.

Entre o contingente luso estão vários atletas olímpicos, como Evelise Veiga, Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Tsanko Arnaudov, Tiago Pereira, Lorene Bazolo e Liliana Cá, a ginasta Filipa Martins, os atiradores Joana Castelão, Sara Antunes, João Costa e João Paulo Azevedo, os nadadores Ana Catarina Monteiro, Francisco Santos, Ana Rodrigues, Gabriel Lopes, Alexis Santos e Tamila Holub ou também os mesatenistas Jieni Shao e João Monteiro.