O cúmulo do mau gosto: Ginasta russo mostra 'Z' na cerimónia de pódio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ginasta russo Ivan Kuliak, que participa por estes dias na Taça do Mundo de Ginástica Artística, em Doha, no Qatar, apresentou-se em prova com o 'Z' que tem sido marcado nos tanques e veículos bélicos russos que participam na invasão à Ucrânia.

Vergonha em Doha Vergonha em Doha

A inscrição significa 'Pela Vitória' e tem sido difundida em todas as imagens onde surgem veículos militares russos. Foi por isso que esta decisão de Kulak, que ainda por cima estava em plena cerimónia de pódio, ao lado do ginasta ucraniano Illia Kovtun, que venceu a prova, está a ser muito criticada pelos mais diversos quadrantes.

A Federação Internacional de Ginástica deverá castigar o russo devido a este ato de propaganda política.