Portugueses conquistam ouro no Europeu de ginástica acrobática

O quarteto masculino o sénior português, composto pelos ginastas de João Teles, Gonçalo Sampaio, Nuno Santos e Vicente Colaço, fez história esta sábado ao conquistar uma medalha de Ouro no Campeonato da Europa de ginástica scrobática, em Varna, na Bulgária.A equipa lusa terminou a competição com uma combinação de exercícios de 81.710 pontos. O pódio ficou completo com os ginastas do Reino Unido, que somaram 81.530 pontos, e da Alemanha, que terminaram com 80.280 pontos.Foi a primeira vez que um grupo masculino português conquistou um primeiro lugar na categoria de All Around.