Portugueses longe das finais na Taça do Mundo do Cairo de ginástica

Os portugueses José Nogueira e Guilherme Campos, com resultados a meio da tabela nas provas de hoje da Taça do Mundo do Cairo, continuam distantes do apuramento olímpico na ginástica, que ainda tem 20 vagas por atribuir.

As quatro provas do circuito de Taças do Mundo por aparelhos - Cairo, Cottbus, Baku e Doha - representam a derradeira hipótese de chegar ao Jogos Olímpicos, sendo que a etapa no Egito não correu bem aos lusos, com José Nogueira a ser hoje o melhor, em 24.º na barra fixa, em que somou 12.470 pontos.

José Nogueira, que na quinta-feira tinha sido 19.º nos exercícios no solo, também esteve em ação nas barras paralelas, para ser 31.º, também com 12.470 pontos.

Nas barras paralelas, seria Guilherme Campos a fazer melhor, no que toca à delegação lusa, terminando em 25.º, com 12.700 pontos. Na quinta-feira, tinha sido 40.º nos exercícios no solo.

Ambos os ginastas lusos ficaram distantes das finais de cada aparelho, para as quais se apuraram os oito melhores.

O circuito das Taças do Mundo é a última 'janela' de apuramento olímpico, depois da qualificação por equipas no Mundial de há dois anos e individual, no último Mundial.