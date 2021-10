Rita Araújo fecha Mundiais de rítmica com 43.º e 44.º lugares

A portuguesa Rita Araújo concluiu esta quarta-feira nos 43.º e 44.º lugares as qualificações de maças e fita, respetivamente, dos Mundiais de ginástica rítmica, que decorrem em Kitakyushu, no Japão.

Rita Araújo fechou no 40.º lugar a qualificação para a final do concurso completo, depois de na quarta-feira ter sido 37.ª e 44.ª nas qualificações de arco e bola.

A ginasta portuguesa somou 58.325 pontos na qualificação para a final do concurso completo (all around), no qual garantiram presença as 18 mais bem classificadas.