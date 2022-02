Sílvia Saiote anuncia o fim de carreira: «Sempre adorei a sensação de ‘voar’»

Sílvia Saiote, antiga campeã da Europa e do Mundo de trampolins, anunciou o fim de carreira aos 33 anos e "25 anos depois de ter subido para cima de um trampolim pela primeira vez"."Sempre adorei a sensação de 'voar', sentia-me 'em casa' e aproveitava cada dia, ao máximo. O que começou por ser um desafio, depois foi somente treinar todos os dias para ser a melhor versão de mim mesma e ser feliz. Fui campeã da Europa e do Mundo, fiz séries que nunca tinha sonhado fazer, conciliei o desporto com os estudos, com o trabalho… E tudo foi possível graças ao apoio incondicional da minha família, amigos, colegas, treinadores e staff, que estiveram comigo em cada momento. Tive a sorte também de ir conhecendo pessoas incríveis, de várias nacionalidades e culturas, que me fizeram ver e estar no Mundo de forma diferente. Por isso, de todos os títulos e medalhas, o melhor ainda foram mesmo as amizades e todas as lições e momentos passados sejam em treinos ou em competições, que vou levar para a vida. A todos os que me acompanharam e se cruzaram comigo… Obrigada. Cada contributo tornou-me uma atleta e pessoa melhor. Continuaremos juntos, numa nova fase, de coração cheio pelo que o desporto me deu. Até breve", frisou a antiga atleta do Sporting numa mensagem partilhada através das redes sociais.