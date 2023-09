Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Simone Biles e Shilese Jones podem ter saltos batizados com os seus nomes Reconhecimento será feito caso as ginastas consigam executar as manobras sem falhas nos Mundiais





Shilese Jones (à esquerda) e Simone Biles (ao centro)

• Foto: USA Today Sports