Simone Biles: «Nunca deveria ter participado noutra equipa olímpica»

Simone Biles admitiu, numa entrevista à 'New York Magazine', que não devia ter integrado a equipa olímpica dos Estados Unidos nos Jogos de Tóquio'2020. A ginasta - que foi uma das atletas abusadas pelo médico Larry Nassar - acabou por não competir numa série de provas devido a problemas psicológicos.





"Depois de tudo o que passei nos últimos sete anos, nunca deveria ter participado noutra equipa olímpica. Quando o Larry Nassar estava na imprensa, era demais. Mas eu não queria deixar que ele me tirasse tudo, tudo aquilo que trabalhei desde os 6 anos. Por isso fui além do que podia durante o tempo que a minha mente e o meu corpo permitiram", explicou."Provavelmente será algo em que terei de trabalhar durante 20 anos. Só quero que um médico me diga quando estiver curada, como quando somos operados e nos dão alta. Por que motivo ninguém me diz que em seis meses tudo vai acabar?, questionou ainda Biles.A ginasta começou por acusar ansiedade em Tóquio, devido às restrições impostas pela pandemia, mas acabou por admitir que não podia competir devido aos "twisties". Uma espécie de desconexão entre o corpo e a mente durante os exercícios.