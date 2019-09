Simone Biles reage à detenção do irmão por triplo homicídio: «Nada vai curar a dor»

still having a hard time processing last weeks news pic.twitter.com/GU0nQt2PZY — Simone Biles (@Simone_Biles) September 3, 2019

Campeã olímpica e várias vezes campeã mundial, Simone Biles vive dias de angústia, após o seu irmão ter sido detido por triplo homicídio na semana passada. Tevin Biles-Thomas, de 24 anos, é acusado de estar envolvido num tiroteio que matou três pessoas numa festa de Ano Novo. Depois de vários dias sem reagir, a ginasta recorreu às redes sociais para deixar uma declaração."O meu coração dói por todos os envolvidos, especialmente pelas vítimas e os seus familiares. Nada do que eu possa dizer vai curar a dor de ninguém, mas quero expressar as minhas sinceras condolências a todos os que foram atingidos por esta terrível tragédia", afirma a ginasta.Simone Biles pede ainda respeito pela privacidade da família "enquanto lidam com a dor", confessando que ainda está com "dificuldade em processar as notícias".Tevin Biles-Thomas, de 24 anos, está detido na Georgia e aguarda a leitura das acusações, a 13 de setembro.