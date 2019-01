Tomás Melo Gouveia cai no ranking

Tomás Melo Gouveia perdeu 17 posições na Ordem de Mérito do ProGolf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu, na sequência do cut falhado no segundo torneio da época. Era 7.º no ranking e desceu para 24.º. No final da época de 2019, os cinco primeiros da Ordem de Mérito sobem de divisão para o Challenge Tour.O português de 23 anos foi 55.º no Red Sea Ain Sokhna Classic, o torneio de 30 mil euros em prémios monetários, que se disputou no Sokhna Golf Club, a uma hora do Cairo.Tomás Melo Gouveia totalizou 143 pancadas, 1 abaixo do Par dos percursos B e C deste clube egípcio, após voltas de 69 e 74.Um resultado bem melhor do que as 7 pancadas acima do Par com que se tinha estreado na prova em 2018 – o que prova que continua a evoluir, mas a verdade é que o resultado prático foi o mesmo, ou seja, falhou o cut, neste caso por 2 pancadas.Ser eliminado aos 36 buracos com um resultado agregado abaixo do Par mostra bem o nível a que já está a jogar-se neste ProGolf Tour, mas o irmão mais novo de Ricardo Melo Gouveia está bem preparado para a sua segunda temporada neste escalão, como mostrou no torneio inaugural, também no Egito, onde foi 7.º classificado (-3).«Neste segundo torneio da época comecei mal outra vez, com alguns bogeys nos primeiros nove buracos. Mas depois consegui fazer uns grandes segundos nove, nos quais "patei" muito bem. Infelizmente, no segundo dia tudo correu mal. Foi mesmo um dia não e por mais que tentasse nao conseguia fazer birdies. É um pouco frustrante porque tenho estado a jogar bem mas o golfe é assim e tem de se aceitar estes dias e seguir para a frente», lamentou-se Tomás Melo Gouveia à Tee Times Golf, em exclusivo para Record.O Red Sea Ain Sokhna Classic foi ganho pelo francês Stanislas Gautier, que derrotou no primeiro buraco de play-off o alemão Hinrich Arkenau, o campeão do Red Sea Egyptian Classic na semana anterior. Os dois jogadores tinham empatado aos 54 buracos regulamentares com 197 pancadas, 19 abaixo do Par. Gautier somara voltas de 65, 67 e 65, enquanto Arkenau juntara rondas de 64, 69 e 64.Foi o segundo título do golfista de Paris no ProGolf Tour, depois do Open Madaef em 2016 e rendeu-lhe um prémio de cinco mil euros. «Nunca treinei tanto como nas últimas semanas e o trabalho está a dar resultado», disse o jogador de 26 anos.O próximo torneio do ProGolf Tour será o Open Prestigia, também de 30 mil euros, de 3 a 5 de fevereiro, em dois campos, no The Tony Jacklin Casablanca e no Casa Green Golf Club, em Marrocos.Autor: Hugo Ribeiro/Tee Times Golf