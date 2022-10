16.º Portugal Masters: Tiago Monteiro marca presença no Pro-Am

O Pro-Am desta quarta-feira contou com a presença do piloto de automobilismo Tiago Monteiro (que já correu na F1). Fez parte da equipa n.º 8 do Turismo de Portugal, com os profissionais Will Besseling (Holanda) e Jorge Campillo (Espanha).

O melhor português foi Tomás Bessa, no 4.º lugar (-29), num conjunto com o profissional inglês Chris Paisley e os amadores Paul Melinis, Matt Carr e José Aragão, do Turismo de Portugal-6.

Ganhou a formação n.º10 do Turismo de Portugal, com os profissionais Joakim Lagergren (Suécia) e Daniel van Tonder (África do Sul), associados aos amadores jacob Bramley, Adam Mulroy e James Malyon, com 34 pancadas abaixo do Par.