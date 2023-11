Ane Urchegui Garcia e Daniel Schmieding campeões em Tróia

O alemão Daniel Schmieding cometeu a proeza de vencer pela terceira vez consecutiva o Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal, cuja sexta edição decorreu no Tróia Golf, em Grândola. Na competição feminina o título foi para a espanhola Ane Urchegui Garcia, que sucedeu na lista das campeãs à portuguesa Marta Lampreia.

Destinada ao escalão etário acima dos 25 anos, a prova organizada pela Federação Portuguesa de Golfe (FPG) decorreu em três voltas, com 21 jogadoras e 63 jogadores. Em ambos os torneios os vencedores partiram para a última volta na liderança e reforçaram as suas posições com resultados finais que os destacaram claramente da concorrência.

Ane Urchegui Garcia totalizou 218 pancadas, 2 acima do Par, após voltas de 77, 70 e 71, e arrasou a concorrência pois a 2.ª classificada foi a alemã Silvia Wilms a 16 pancadas de distância, com três voltas de 78. A melhor portuguesa foi Marta Lampreia no 9.º lugar com 253 (91+79+83), +37. Houve sete participantes nacionais.

Daniel Schmieding agregou 210 pancadas, 6 abaixo do Par, apresentando cartões de 73, 66 e 71, sendo o único de todos os jogadores de ambos os torneios a bater o Par do campo no final das três voltas. Foi um triunfo por 7 ‘shots’ sobre o irlandês Mark Shanahan (72+75+70). O melhor português foi Francisco Cazal Ribeiro, empatado em 24.º com 229 (80+73+76), +13. Houve 12 participantes nacionais.

No desempate para atribuição do título de vice-campeão prevaleceram os melhores últimos 36 buracos de Shanahan (75+70) face aos do sueco Henrik Henningsson (70+78), que co-liderava empatado com Schmieding após a penúltima volta.

Em paralelo com as provas individuais decorreu a Taça das Nações, por equipas, que foi ganha pela formação da Suécia, composta por Daniel Olson, Fredrik Hildebrand, Henrik Henningson.

O resultado coletivo diário contou os dois melhores resultados de cada trio. A formação escandinava marcou 140+140+150 para somar 430 (-2) e vencer com a vantagem mínima sobre a Alemanha (152+136+143), que alinhou com Daniel Schmieding, Marian Ludwig e Philip Schapff.

Portugal contou com três formações e foi a n.º2 a melhor classificada, no 14.º lugar entre 21 equipas, com 462 (152+154+156), +30.

Entretanto chegou ao fim a corrida da Road to Tróia (Ranking Nacional Mid-Amateur), que engloba os quatro torneios do Circuito Mid-Amateur da FPG, o Campeonato Nacional de Mid-Amateur BPI e o Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal. Os top-3 no Ranking Ouro (gross) foi o seguinte:

Ranking Feminino: 1.ª Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe), 1838 pontos; 2.ª Maria José Pinto (Vilamoura), 1678; 3.ª Mafalda Magalhães (Arquitectos), 1593.

Ranking Masculino: 1.º Bruno Rosendo (Aroeira), 1168 pontos; 2.º Tiago Costa (Aroeira), 1033; 3.º João Fortes (Oitavos), 922,5.

No passado domingo foram atribuídos os prémios para os melhores classificados de 2023 nos Rankings de Seniores (acima dos 50 anos), embora este Campeonato Internacional Mid-Amateur de Portugal já não fosse pontuável para os mesmos. Os premiados foram os seguintes:

Ranking Feminino: 1.ª Ana Basílio dos Santos (ACP Golfe), 2189 pontos; 2.ª Maria Margarida Sampaio (Vilamoura), 1964; 3.ª Paula Saúde (Tróia), 1659.

Ranking Masculino: 1.º João Fortes (Oitavos), 2081,5 pontos; 2.º César Campos (Quinta do Fojo), 1511,5; 3.º Miguel Lourenço (Bom Sucesso), 1501,5.